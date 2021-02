Aufgrund der aktuell geltenden Infektions- und Hygieneschutzvorschriften findet die Beisetzung des am vergangenen Samstag verstorbenen Egloffsteiner Altbürgermeisters und Ehrenbürgers Christian Meier in Absprache mit der Familie und der Kirchengemeinde im allerengsten Familienkreis statt.

Es besteht somit für die Öffentlichkeit keine Möglichkeit der Teilnahme an der Beisetzung sowie auf eventuelle Nachrufe durch Vereine und Verbände. Angedachte Nachrufe können laut Mitteilung der Gemeinde bis 24. Februar per E-Mail an info@egloffstein.de gesendet werden; der Markt Egloffstein werde sie dann gesammelt in der nächsten Ausgabe des Mitteilungsblattes veröffentlichen. Auf der Internetseite www.egloffstein.de findet sich ein virtuelles Kondolenzbuch, in welches man sich eintragen kann. Diese Einträge werden gesammelt der Familie übergeben, wie Bürgermeister Stefan Förtsch ( CSU ) mitteilt. Ebenso besteht ab Donnerstag, 18. Februar, die Möglichkeit, sich in ein im Foyer der Rathausverwaltung in der Badstraße 166 in Egloffstein ausliegendes Kondolenzbuch in Papierform einzutragen, welches ebenfalls der Familie überreicht wird. red