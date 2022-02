Am Montagnachmittag gegen 13.30 Uhr hat sich eine Unfallflucht bei Unterleinleiter ereignet. Ein 25-Jähriger fuhr mit seinem Mercedes Vito auf der Staatsstraße von Heiligenstadt nach Unterleinleiter . Kurz vor Ortsbeginn kam ihm ein schwarzer Kombi in der Fahrbahnmitte entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der junge Mann nach rechts an den Fahrbahnrand aus und touchierte dabei eine Warnbake. Dabei ging der rechte Außenspiegel seines Fahrzeugs zu Bruch. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 700 Euro. Der beteiligte unbekannte Autofahrer nahm keine Notiz davon und fuhr unbekümmert weiter. Die Polizei Ebermannstadt hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09194/7388-0.