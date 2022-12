Wenn die jungen Pianisten von Haus Marteau nach Forchheim kommen, steht ein Konzertabend auf hohem Niveau im Veranstaltungskalender : Am Montag, 23. Januar, um 19 Uhr sind die jungen Musikerinnen und Musiker laut einer Pressemitteilung des Bezirks Oberfranken im Rahmen der Konzertreihe „Haus Marteau auf Reisen“ in St. Gereon zu Gast.

Das Wochenende über haben sie unter Anleitung von Meisterkurs-Dozent Gilead Mishory ihr Spiel verfeinert und sich in der Internationalen Musikbegegnungsstätte mit anderen jungen Künstlern ausgetauscht. Zum Abschluss des Kurses spielen sie ausgewählte Stücke vor Forchheimer Publikum.

Schöne Kulisse der Kapelle

„Es freut uns, dass wir mit unserer Konzertreihe wieder in Forchheim zu Gast sein dürfen, in der schönen Kulisse der Kapelle St. Gereon“, sagt Bezirkstagspräsident Henry Schramm .

In Forchheim war Haus Marteau schon mit Konzerten der Meisterkurse für Fagott, Gesang, Violine, Klarinette und Flöte zu Gast.

Gilead Mishory ist ein Weltklassepianist, der auch als Musikpädagoge sehr gefragt ist. Die besondere Atmosphäre in Haus Marteau schätzt er und kommt seit fast 20 Jahren gerne in den Frankenwald, um zusammen mit seinen Meisterschülern Klavierwerke zu erarbeiten.

„Die Studierenden sind für mich jüngere Kollegen, die im Begriff sind, Erfahrung und Wissen zu sammeln. Das Ziel ist also, sie so schnell wie möglich von mir unabhängig zu machen. Kursteilnehmer, die oft mit äußerst unterschiedlichem kulturellen Hintergrund kommen, lernen miteinander zu diskutieren und voneinander zu profitieren. Respekt, offenes Kommunizieren und nicht zuletzt Spaß bei der Arbeit sind dabei unverzichtbare Elemente. All dies gilt auch für mich als Kursleiter“, sagt Mishory.

Von den Erfolgen der Kurswoche können sich die Zuhörer am 23. Januar selbst überzeugen.

Eintrittskarten gibt es zum Preis von 15 Euro (ermäßigt zwölf Euro) im Vorverkauf in der Bücherstube an der Martinskirche, St. Martin-Straße 17 in Forchheim , Telefonnummer 09191 14500, und an der Abendkasse. Weitere Informationen gibt es auch im Internet unter haus-marteau.de. red