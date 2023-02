Am diesjährigen Feuerwehrjahrtag der Freiwilligen Feuerwehr Hausen ist Ehrenmitglied Otto Zenk für 60-jährige Vereinszugehörigkeit in der Feuerwehr ausgezeichnet worden. Vorsitzender Marco Weichert erwähnte in seiner Laudatio lobend das jahrelange Engagement Zenks, sowohl in der aktiven Mannschaft als auch später im Feuerwehrverein. So war Zenk laut Pressemitteilung der Wehr über 30 Jahre lang aktiver Feuerwehrmann und arbeitete etwa 35 Jahre im Vereinsausschuss der Hausener Wehr mit.

Ehrenkommandant Siegfried Iglhaut wurde für 50 Jahre aktive Dienstzeit und hervorragendes Engagement geehrt. Weitere Ehrungen erhielten Kommandant Ferdinand Kemeth und Kassier Herbert Kemeth für 25- jährige und 40-jährige Vereinszugehörigkeit in der Feuerwehr. Beide arbeiten bereits seit vielen Jahren tatkräftig in der Feuerwehr mit und üben ihre Ämter mit viel Engagement aus.

Zudem wurden die folgenden Mitglieder ausgezeichnet: 25 Jahre Vereinszugehörigkeit: Adolf Wachtveitl, Anna Schäfer, Stefan Hänsch, Jürgen Liebl, Thomas Limmer, Daniel Singer, Matthias Bouecke; 40 Jahre Vereinszugehörigkeit: Harald Redel, Norbert Hallmann; 60 Jahre Vereinszugehörigkeit: Helmut Blum, Herbert Dippacher, Wilfried Dötzer, Ferdinand Dürrbeck, Albert Heilmann, Reinhold Kraus, Erhard Kupfer, Alfons Müller, Raimund Pfister, Hans Stark , Otto Stark, Helmut Wagner.

Helmut Vollmann und Michael Ismaier wurden zudem bei den Neuwahlen in ihren Ämtern als Kassenprüfer bestätigt. red