Auch wenn sich das Land zur Zeit wieder im Lockdown befindet, sollen die Veranstaltungen des Igensdorfer Kultursommers nach Aufhebung der Corona-Beschränkungen schrittweise wieder aufgenommen werden. Im Kulturbereich solle dann für eine von vielen Menschen ersehnte Normalität gesorgt werden.

Nach wie vor steht das geplante Kultursommer-Programm unter Corona-Vorbehalt. Das für 21. März vorgesehene Eröffnungskonzert mit der Von-der-Rolle-Bigband" aus Neunkirchen am Brand muss sicher auf einen späteren Termin Ende April oder Anfang Mai verschoben werden.

Sinfonie-Projekt

Das 2020 wegen Corona ausgefallene große Sinfonie-Projekt mit Mendelssohns 2. und Saint-Saens' 3. Symphonie sollte eigentlich am 8. und 9. Mai in der St.-Bonifatiuskirche Weißenohe nachgeholt werden, wird aber wegen der durch den neuerlichen Lockdown mangelnden Vorlaufzeit für Proben und wegen der Abstandsregeln auf der Bühne mit einem voraussichtlich modifizierten Programm auf den 23./24. Oktober nochmals verlegt.

Open-Air

Soweit die Pandemie im Sommer nicht wieder neue Einschränkungen schafft, ist davon auszugehen, das am 9. oder 16. Juli ein Open-Air-Konzert mit "Belle and the Beasts" mit American Music stattfinden kann.

Am 18. September wird dann mit "Spir Amor" ein kleiner, aber sehr feiner Kammerchor mit A-capella-Musik aus vier Jahrhunderten unter dem Motto "Ein Herbsttag, wie ich keinen sah" in der Aula der Igensdorfer Grundschule zu Gast sein.

"Blech-Quadrat"

Festliche Blechbläserklänge erwarten dann alle Besucher bei einem Konzert mit "Blech-Quadrat" am 3. Oktober zum 1000. Ortsjubiläum von Walkersbrunn in der Kirche Zu den heiligen Gräbern.

Wenn es die Umstände, Termine und zulässige Sitzplatzzahlen erlauben, soll auch das 2020 wegen Corona bereits zweimal verschobene Konzert mit dem Saxofon- und Comedyquartett "Fiasco classico" in diesem Jahr noch nachgeholt werden. Zum aktuellen Veranstaltungsstand www.igensdorf.de (Freizeit/Gäste). red