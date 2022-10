Am Samstag, 22. Oktober, findet ein Konzert mit der international bekannten Sopranistin Corinna Schreiter in der Christuskirche Neunkirchen am Brand statt. Beginn ist 19 Uhr. Begleitet wird die renommierte Sängerin von dem Nürnberger Gitarristen Stefan Grasse.

Das hervorragend aufeinander eingespielte und in Franken sehr präsente Duo hat für das Konzert einige der schönsten Kantaten, Arien und Lieder seines Repertoires ausgewählt. Es erklingt eine Mischung aus weltlichen und geistlichen Kompositionen, so zwei geistliche Konzerte von Heinrich Schütz , eine kleine Auswahl aus den Schemelli-Liedern von Joh. Seb. Bach, die Sätze Kyrie, Benedictus und Agnus Dei aus der „Missa Puerorum“, op. 62 von Joseph Rheinberger, sowie als reizvolles Kleinod die dreiteilige weltliche Händelkantate „No se emenderá ja-más“ (HW 140), die auch unter dem Titel „Cantata Spagnuola“ bekannt ist. Dieser Titel der leidenschaftlichen Kantate mit spanischem Text weist auf die von Händel ursprünglich für diese Komposition vorgesehene spanische Gitarre hin. Mit „Bachianas Brasileiras“ No. 5 bringt eine Komposition des Brasilianers Heitor Villa-Lobos auch südamerikanisches „Feeling“ ins Konzert .

Dem romantischen Liedschaffen fühlt sich das Duo besonders verbunden, deshalb sind auch klangschöne Kunstlieder von Franz Schubert und Felix Mendelssohn-Bartholdy zu hören. Als rein instrumentale „Schmankerl“ steuert Stefan Grasse neben einer Komposition von Sainz da la Maza mit dem Stück „Frühlingsrauschen“ auch ein eigenes Werk für Gitarre solo bei. Der Eintritt ist frei, die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Christuskirche freut sich aber über eine Spende zur Deckung der Konzertkosten. red