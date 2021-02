Am Donnerstag gegen 9.45 Uhr hat der Fahrer eines mit Gefahrgut beladenen Lastzugs einer Nürnberger Firma bemerkt, dass von der Ladefläche eine Flüssigkeit tropfte. Er steuerte seinen Lastwagen daher auf den neben der B 2 liegenden Parkplatz bei Zips. Bei der Überprüfung der Ladung stellte er fest, dass aus einem beschädigten Kanister Natronlauge ausgelaufen war und sich auf der gesamten Ladefläche und auch in einer geringen Menge auf der Fahrbahn verteilt hatte. Zu Sicherung der ausgelaufenen Flüssigkeit wurden die Feuerwehren aus Pegnitz , Hainbronn, Troschenreuth, Creußen, Schnabelwaid und Mistelbach sowie die Werksfeuerwehr des Pumpenherstellers KSB in Pegnitz alarmiert. Nach ersten Schätzungen waren zwar nur etwa 20 Liter der Natronlauge ausgelaufen, jedoch bestand die Gefahr , dass die Flüssigkeit durch den Kontakt mit dem anderen geladenen Gefahrgut reagiert. Der Lkw musste deshalb vor Ort abgeladen beziehungsweise das Frachtgut auf ein anderes Fahrzeug umgeladen werden. Hierzu musste die B 2 über mehrere Stunden gesperrt werden. Wie es zur Beschädigung am Kanister kam, wird noch ermittelt. Bei der Bergung waren auch das Bayerische Rote Kreuz Pegnitz , die Bereitschaften aus Pegnitz und Creußen, der Gefahrguttrupp der Verkehrspolizei Bayreuth, die Straßenmeisterei Bayreuth und Vertreter des Landratsamtes Bayreuth vor Ort. Auf den Umleitungsstrecken gab es keine größeren Verkehrsbehinderungen .