Im Rahmen einer gut besuchten Mitgliederversammlung im Gasthaus „Fränkische Schweiz“ in Gößweinstein fanden die turnusmäßigen Neuwahlen des Ortsverbandes der Christlich-Sozialen-Union ( CSU ) Gößweinstein statt.

Hans Heckel aus Morschreuth, der das Amt des Vorsitzenden seit neun Jahren innehatte, stellte sich nicht mehr zur Wahl. Auch gab Alexander Daut seine Aufgabe als Schriftführer ab. Künftig wird die Gößweinsteiner Union von einem Führungstrio, bestehend aus Drittem Bürgermeister Manfred Hänchen, Marktgemeinderätin Tanja Rost (JUF) und Markus Zweck geleitet.

Diesem Team stehen Matthias Wendler aus Hartenreuth (ehemaliger Marktgemeinderat) als Schatzmeister und Peter Helldörfer aus Gößweinstein als Schriftführer zur Seite. Ergänzt wird der neue Vorstand durch die Beisitzer Anna-Lena Schäfer, den ehemaligen Marktgemeinderat Roland Müller , Holger Schmitt und Bastian Helldörfer aus Gößweinstein sowie Diana Müller und den früheren Bürgermeister und aktuellen Marktgemeinderat Georg Lang aus Etzdorf, Frank Krasser aus Wichsenstein und Marktgemeinderat Dietmar Winkler aus Behringersmühle. Zu neuen Revisoren wurden Heinz Arnold und Michael Lorke gewählt.

In die Kreisvertreterversammlung wurden Anna-Lena Schäfer, Roland Müller , Diana Müller, Bastian Helldörfer, Georg Lang, Markus Zweck und Manfred Hänchen entsandt. Im Verhinderungsfalle werden sie von Holger Schmitt, Fabian Müller, Frank Krasser, Alexander Daut, Tanja Rost, Peter Helldörfer und Dietmar Winkler vertreten.

Für den neu gewählten Vorstandschaft und alle Mitglieder bedankte sich Manfred Hänchen beim bisherigen Vorsitzenden Hans Heckel für sein politisches Engagement und die Organisation vieler Veranstaltungen, wie auch bei dem ausgeschiedenen Schriftführer Alexander Daut für seine umfangreiche Arbeit. Als Anerkennung und Aufmerksamkeit erhielten beide ein Präsent. Ebenso Waltraud Howells, die 14 Jahre dem Ortsverband der Frauen-Union vorstand.

In seinem letzten Rechenschaftsbericht ging Heckel eingangs auf verschiedene Aktionen des Ortsverbandes in den letzten zwei Jahren ein. Erfreut zeigte er sich, dass sich zum Ende des vergangenen Jahres der bisher zweite CSU-Ortsverband Wichsenstein in der Marktgemeinde der Gößweinsteiner Union anschloss und mit dieser fusionierte.

CSU-Kreisvorsitzender und Landtagsabgeordneter Michael Hofmann , der die Wahlhandlung durchführte, ging in seinen Ausführungen auf eine Reihe aktueller politischer Themen ein. Thomas Weichert