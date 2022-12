Der Fosernochtsverein Heroldsbacher Narren (FHN) hat kürzlich im Gasthaus Dippacher in Poppendorf verdiente Aktive des Vereins ausgezeichnet. Die Ehrungen für die beiden vergangenen Corona-Jahre wurden dabei nachgeholt. Laut Pressemitteilung des Vereins sind vom Fastnachtsverband Franken Alexander Maisel und Birgit Dmitrow angereist, um die Ehrungen zusammen mit FHN-Präsidentin Anita Hofmann vorzunehmen. Die Jugendauszeichnungen für vier aktive Jahre ab dem zehnten Lebensjahr gingen an: Selina Dunkel, Nina Muschaweck, Lea Postler, Lisa Schubert, Kim Weickert, Nikola Bentzel, Larissa Brunner, Isabel Torres, Cosima Hornung. Das BDK-Treueabzeichen ging an: Hannah Büttner, Anna-Lena Siegmann, Stefanie Harnisch, Andre Zametzer, Elisa Eger, Emma Langmar, Alina Trautner, Nele Kupfer und Michael Eger. Ein BDK-Treueabzeichen in Silber ging an Jana Baierl, Andreas Batz, Martin Langmar, Darja Illig, Leonie Kaiser, Julia Kellner, Lisa Kellner, Emelie Miske, Hanna Schleicher, Julia Schmidt, Hanna Schmitt und Manuela Schmitt. Das BDK-Treueabzeichen in Gold erhielten Anita Hofmann und Jana Zöbelein.

Ehrung für besondere Verdienste

Zudem gab es besondere Auszeichnungen für einige Mitglieder − so etwa für Klaudia Wieteck. Sie ist Gründungsmitglied und Elferrätin. Sie schneidert die Gardekostüme sowie Showtanzkostüme für mehr als 80 Aktive. Marion Baierl bekam ebenfalls eine besondere Auszeichung. Auch sie ist Gründungsmitglied. Von Anfang an steht sie als Solistin, im Duo oder in der Gruppe auf der Bühne und hat immer gute Ideen für witzige Einlagen.

Katharina Wowra wurde ebenfalls ausgezeichnet. Sie ist seit 2003 dabei. Von Beginn an tanzt sie bei den Marschprinzessinnen Garde- und Showtänze. Sie ist Trainerin ihrer Tanzgruppe seit 2012. Zudem wurde Sophia Heimann geehrt. Seit 2004 Mitglied im Verein, war sie bis 2019 Tänzerin. Ihre tänzerische Erfahrung bringt sie seit 2012 als Trainerin ein.

Des Weiteren erhielt Beate Büttner eine Auszeichung. Sie ist seit 2012 im FHN und seit 2013 Elferrätin.Verdienstorden gab es indes für Andrea Schleicher und Stefan Zenk. Schleicher ist Gründungsmitglied. Seit 2004 ist sie zudem Trainerin der Tanzgruppe Tanzelfen. Zenk gehört ebenfalls zum Gründungsgremium, und über 16 Jahren ist er Elferrat. red