Vom 23. bis 26. Juni findet das „3. Festival der Genüsse“ im Innenhof der Kaiserpfalz in Forchheim statt. An vier Abenden werden vier Mehrgänge-Menüs vom Restaurant „Zum Alten Zollhaus“ serviert. Zu den Menüs sorgt ein Flying-Sommelier für den richtigen Wein und ein DJ für Stimmung. Darüber hinaus präsentieren einige Winzer ihre guten Tropfen auf der Kaiserpfalzbühne. Darauf weist die Stadt Forchheim in einer Mitteilung hin. Weitere Infos zu der Veranstaltung finden sich unter www.forchheim-erleben.de/festivaldergenüsse.

Karten für das „3. Festival der Genüsse“ gibt es zu den täglichen Öffnungszeiten im Restaurant „Zum Alten Zollhaus“, Hauptstraße 4, in 91301 Forchheim . red