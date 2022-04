Am Sonntag, 1. Mai , starten die Schlösserlinie und die Bier- und Burgenlinie zwischen Kulmbach und der Fränkischen Schweiz in die Saison 2022. Immer an Samstagen, Sonn- und Feiertagen bis zum 1. November wird das 3Fmobil-Netz die schönsten Ziele in der Region verbinden.

2021 wurden trotz Pandemie, trotz unsicherem Wetter und trotz späteren Starttermins die Fahrradbuslinien von Kulmbach in die Fränkische Schweiz erfolgreich auf den Weg gebracht. Auf den Bussen, die unter der VGN-Liniennummer 399 nach Pegnitz und Ebermannstadt bedienen, konnten 1390 Fahrgäste begrüßt werden – für eine neu eingeführte Linie ein sehr guter Wert.

3Fmobil fasst die früheren Netze von Frankenwald, Fichtelgebirge und Fränkischer Schweiz zu einem einzigen zusammen. Die Tageskarten für Erwachsene werden weiterhin für 8 Euro angeboten. Familien zahlen 16, Kinder 4 Euro. Damit stehen neun Ausflugs-, Wander- und Fahrradbusse offen, die halb Oberfranken erschließen und mit einer Linie auch nach Thüringen führen.

Im Jahr 2022 wird das Netz noch einmal erweitert und erstreckt sich dann auf 670 Kilometer Linienlänge.

Während in den Anfangszeiten des Netzes in erster Linie Radfahrer, die bequem einen Berg überwinden wollten, und Ausflügler, welche die Städte und Orte erkundeten, auf den Bussen anzutreffen waren, sind nun die E-Biker, die weite Strecken radeln, Familien mit Kindern und im vermehrten Umfang Wanderer die wichtige neue Nutzergruppen. Vor allem Wanderer erkennen den Komfort der Linien, die von den Städten an viele Punkte in der Natur führen, um dort eine längere Etappe, wie die am Brauereienweg zwischen Aufseß und Breitenlesau abzuwandern, und dann bequem zurückzukehren.

Vor zwei Jahren wurde die Hängerflotte erneuert – auch in Reaktion auf den E-Bike-Boom. Diese schwereren Räder benötigen stabilere Transportvorrichtungen. 16 Räder können nun noch mitgenommen werden. Um Überbelegungen zu vermeiden, empfiehlt es sich, vorab zu reservieren – entweder telefonisch oder online. Alle wichtigen Infos finden Sie auf der Homepage: 3Fmobil.de. Hier finden sie auch die aktuellen Infos zu den Fahrplänen und, wichtig für Vorbestellungen, ein Online-Reservierungssystem.

Zusätzlich haben die beteiligten Landkreise Bayreuth, Forchheim , Hof, Kronach, Kulmbach und Wunsiedel im Fichtelgebirge eine 88-seitige Broschüre mit Wander-, Radtouren- und Ausflugstipps herausgegeben. Diese gibt es in den Radl-Bussen, bei den beteiligten Landkreisen, bei den Tourist-Informationen und bei den Städten, Märkten und Gemeinden kostenfrei. In den Bussen besteht bis auf Widerruf weiterhin eine Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken. red