Die Planungen für das 100-jährige Bestehen der Teufelshöhle bei Pottenstein sind praktisch abgeschlossen. Für den Zweckverband Teufelshöhle stellte Vorsitzender Stefan Frühbeißer, gleichzeitig Bürgermeister von Pottenstein , die Festschrift zum Jubiläum vor. Darin enthalten sind unter anderem Beiträge aus der Erschließungszeit (mit einem Exkurs auch zur NS-Vergangenheit des Erschließers), eine Zeitreise zum Höhlentourismus von den Anfängen bis zur Gegenwart, zu den Forschungstätigkeiten des Vereins „Forschungsgruppe Höhle und Karst Franken e.V.“ im Höhlenlabor der Teufelshöhle und zur Geschichte der Heilstollentherapie.

Als Autoren trugen Dieter Preu und Thomas Bernard maßgeblich zum Gelingen der Broschüre bei. Ab Mitte Mai ist das Heft an der Höhlenkasse, im Tourismusbüro Pottenstein oder per E-Mail an info@pottenstein.de erhältlich. red