Die Jahreshauptversammlung des Kreisverbands Forchheim im Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) fand im Gasthaus „Zum Walberla“ in Kirchehrenbach statt.

Geehrt wurden für 25 Jahre Treue Julia Schwarz, Regina Proske-Huber, Sabine Dietzel, Claudia Engemann, Christina Gräb, Ulrike Wunner, Anja Herbst, für 40 Jahre Karl Krolopper, Eveline Stühler, Rosa Maria Lieberth, Claudia Ringel, für 50 Jahre Eugen Schmitt und Christa Pobel-Fetzer, für 60 Jahre Hans Jürgen Bauer und Anna Roth sowie für 70 Jahre der 98-jährige Gerhard Hentschel.

Die Vorsitzende Petra Fiedler sprach die prekäre Lage kurz vor Ostern an den bayerischen Schulen an: 12,5 Prozent Krankheitsfälle in der Lehrerschaft bei gleichzeitig nur 0,7 Prozent ausgefallenem Unterricht, was verdeutlicht, dass hier enorm viel von den verbleibenden Lehrkräften gestemmt wurde.

Auch Schulrat Markus Hahn zeigte auf, vor welch große Herausforderungen die Corona-Krise die Schulen stellte. Ziel ist laut Hahn nun, bewährte Elemente des Fernunterrichts in den schulischen Alltag zu übernehmen.

Nach dem Bericht des Kassiers Peter Walter erfolgte die Entlastung des Vorstands. Fiedler sowie Stellvertreterin Sabine Tille, Geschäftsführerin Silke Schür, Kassier Peter Walter und Kulturbeauftragter Michael Link wurden einstimmig wiedergewählt. Das Referat Presse übernehmen Sonja Orth und Claudia Engemann. Heike Meier führt das Referat Fachlehrer fort, Carmen Schier übernimmt das Referat Verwaltungsangestellte. Martin Horn und Inge Heinzmann wurden für das Amt der Kassenprüfer gewählt. red