Die Jahreshauptversammlung mit anschließendem Ehrungsabend der Freiwilligen Feuerwehr Burk fand im „Pilatushof“ Hausen statt.

Ausführliche Berichte über das vergangene Jahr 2022 aus dem Vereinsleben und der aktiven Wehr wurden vom Vorsitzenden Markus Thiem und vom Kommandanten Stefan Hassa verlesen. Derzeit zählt der Feuerwehrverein 338 Mitglieder.

In der Feuerwehr Burk gibt es 45 aktive Feuerwehrleute, davon sind 42 männlich und drei weiblich. Im letzten Jahr wurden die Feuerwehrleute zu 22 Einsätzen mit insgesamt circa 300 Einsatzstunden alarmiert. Die Burker Kinderfeuerwehr unter Leitung von Sabrina Scholz zählt aktuell 25 Kinder. Sabrina Scholz organisiert zusammen mit ihrem Team monatlich ein abwechslungsreiches Programm. Unter anderem stehen in diesem Jahr ein Freizeitparkbesuch und eine Wanderung an.

Anschließend standen Ernennungen der Wehr und Ehrungen für jahrzehntelange Mitgliedschaften im Feuerwehrverein auf der Tagesordnung. Ludwig Gügel und Rudi Kaspar wurden für 50 Jahre Feuerwehrdienst geehrt. Zwei Aktive erhielten die Ernennung zum Feuerwehrmann sowie sechs zum Oberfeuerwehrmann. Johannes Sponsel, Robert Hahner und Stefan Müller wurden zum Hauptfeuerwehrmann ernannt.

Für 25-jährige und 40-jährige Treue zum Feuerwehrverein wurden zahlreiche Mitglieder ausgezeichnet. Besonders hervorzuheben sind die vielen Vereinsmitglieder, die für 50 Jahre geehrt wurden: Ludwig Gügel, Rudi Kaspar, Günter Anderl, Burkhard Bieger, Franz-Josef Gügel, Emil Schlickau, Ludwig Weber , Werner Reck, Alfred Haagen, Stefan Haas , Roman Kaspar, Peter Klinner und Ludwig Kraus. red