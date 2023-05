Im Rahmen der Veranstaltungsreihe Kultur-Sommerquartier findet am Freitag, 2. Juni, Beginn 19.30 Uhr (Einlass ab 19 Uhr), im Königsbad Forchheim das Konzert „Charleston Chase mit der No Nonsense Band“ statt. In ungewöhnlicher Besetzung (drei Bläser, Kontrabass, Gesang) und mit maßgeschneiderten Arrangements entsteht ein unverkennbarer Bandsound, der den Hits aus jener Ära neuen Schliff verpasst und so manch vergessene Dixieland-Perle der 20er Jahre von ihrer Staubschicht befreit. Die Band besteht aus Peter Thoma, Benedikt Schaut, Nadine Winziers und Felix Himmler. Eintritt: 15 Euro (ermäßigt 12 Euro). Nähere Informationen über die Volkshochschule, vhs-forchheim.de, VHS-Büro in Forchheim , Hornschuchallee 20, Telefon 09191/86-1060. Foto: VHS