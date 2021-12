Die Planungen für die Umnutzung und Erweiterung werden konkreter: Im Herbst 2018 hat der Freistaat Bayern das ehemalige Hauptquartier der Firma Siemens , den sogenannten Himbeerpalast, für die Verlagerung der Philosophischen Fakultät und den Fachbereich Theologie der Friedrich-Alexander-Universität (FAU) erworben. Damit können alle geistes- und sozialwissenschaftlichen Fächer in einem Geisteswissenschaftlichen Zentrum in zentraler Innenstadtlage zusammengeführt werden. Nach einem mehrmonatigen Planungsprozess, an dem insgesamt 15 Planungsteams teilgenommen haben, hat die Preisgerichtsjury aus Vertretern von Freistaat, Stadt Erlangen und der FAU den Siegerentwurf für den Umbau und die Erweiterung des ehemaligen Siemensgebäudes gekürt: Er stammt von Schulz und Schulz Architekten aus Leipzig. Mit der Idee des „Bücherregals“ für den Bibliotheksneubau am Himbeerpalast entstehen lichte Räume als idealer Studien- und Lernort.

Die FAU ist mit rund 40 000 Studenten die drittgrößte Universität in Bayern. Nun sollen die Fächer der Philosophischen Fakultät und Fachbereich Theologie, deren Einrichtungen in einem weit verzweigten Netz verschiedener Gebäude verteilt sind, an einem zentralen Standort gebündelt werden. Die Kosten, die der Freistaat in die Maßnahme investiert, werden auf gut 200 Millionen Euro geschätzt.

Die Wettbewerbsbeiträge werden bis 20. Dezember im Himbeerpalast, Werner-von-Siemens-Straße 50, ausgestellt. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 16 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr. red