Kirchweih in Neunkirchen, bindet eigentlich schon die Kleinsten mit ein, die ebenfalls um einen Baum herum austanzen. Doch heuer sägte die Feuerwehr den Baum ab.

So ist es in einem Kurzvideo auf der Facebookseite der Feuerwehr zu sehen. „Sicherheit geht vor“, erklärte der Bürgermeister Martin Walz ( CSU ) und dankte der Feuerwehr für ihren Einsatz, als kurzerhand die Säge angesetzt wurde und der meterhohe geschmückte Baum auf den Platz vor der Zehntscheune fiel. Auf dem Video ist bei regnerischem Wetter starker Wind zu erkennen. Deshalb musste letztlich der Betz ohne Baum ausgetanzt werden.

Am Feuerwehrhaus hatte die Wehr zur langen Nacht eingeladen. Die Bücherei bot einen Flohmarkt an. Rund um das Rathaus waren dann die für die Familien interessanten Fahr- und Vergnügungsgeschäfte. Gerade Lisas jüngere Geschwister waren aufgeregt und gespannt, welches Obst auf ihrem Los abgebildet war. Unterschiedliche Plüschtiere warteten als Gewinn. Mit dabei war eine Freundin der 15-jährigen Neunkirchenerin. Alle genossen nach zwei Jahren Corona die Kirchweih . So bummelten Familien über den Platz am Rathaus, Kinder freuten sich über eine Fahrt im Feuerwehrauto und anderen Verkehrsmitteln, die sich bei flotter Musik im Kreis drehten, andere jubelten in der Schiffschaukel oder übten ihre Treffsicherheit beim Spickern. Natürlich fehlten leckere Süßwaren nicht, ein Muss für eine Kirchweih , und für die anderen Gaumenfreuden war ebenso gesorgt.