In diesem Jahr war alles etwas anders: Wegen des Umbaus der Sportgaststätte wichen die Mitglieder des Schützenvereins Freischütz Hausen für ihre Königsproklamation in den Pfarrsaal der Gemeinde aus. Schützenmeister Andreas Lindenberger verlieh die Preise. Wie aus einer Pressemitteilung des Vereins hervorgeht, waren hierbei durchweg gute Ergebnisse zu vermelden. Hervorzuheben sind auch die guten Teiler auf Glück. Hier haben die Schüler den Erwachsenen gezeigt, wie es geht: Felix Stoll schoss bei den Schülern einen 8,0-Teiler, gefolgt von Marco Citro mit einem 18-Teiler. Bei den Erwachsenen hatte Andreas Lindenberger den besten Schuss mit einem 19,7-Teiler. In den Finalen wurde nach dem bekannten Finalmodus geschossen. Dabei scheidet nach dem zehnten und jedem weiteren Schuss nacheinander der Letztplatzierte aus. Die beiden Besten machen die Meisterwürde dann untereinander aus. In der Jugendklasse holte sich Emma Ruppert vor Paul Blösch den Titel. In der Damenklasse setzten sich die Favoriten der Ersten Mannschaft durch: Annika Kraus gewann mit knappen 2,1 Ringen mehr vor ihrer Schwester Lisa Peterhänsel.

Die Herren machten es spannend. Hier waren Bernd Ruppert und Daniel Nickel vor ihrem letzten Schuss gleichauf mit je 136,2 Ringen. Die stärkeren Nerven zeigte jedoch Ruppert und holte sich den Meistertitel. Auf der Familienscheibe zählen die beiden besten Schützen der jeweiligen Familie. Hier setzten sich Sabine Wagner und Bastian Wagner an die Spitze.

Nach einer kurzen Pause mit Musik von Christian Schmidt kam man dann zum Höhepunkt des Abends: Bei der Jugend mussten auch die Jüngsten schon im Stehendanschlag ihren Königsschuss abgeben. Hier überraschte Luis Feeß und holte sich vor Emma Ruppert den Titel Jugendkönig. Bei den Erwachsenen setzte sich Bastian Wagner durch und wurde mit einem 75,1-Teiler neuer König. Vizekönigin wurde mit einem 183,3-Teiler Heike Wagner. red