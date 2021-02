Am Montag, 8. Februar, findet um 19 Uhr in der Turnhalle der Grundschule in Pinzberg eine öffentliche Sitzung des Gemeinderats Pinzberg statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem diverse Bauanträge, die Berichterstattung über die aktuellen Belegungszahlen im Haus für Kinder in Pinzberg , ein Beschluss über die Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen sowie die Beschaffung von Funkmeldeempfängern für die digitale Alarmierung (Piepser) der Feuerwehren . red