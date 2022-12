Wie gut sind Deutschlands Kreise und Städte für die aktuellen und zukünftigen Transformationsprozesse gewappnet? Die Antwort darauf gibt der Prognos-Zukunftsatlas 2022, welcher alle drei Jahre erscheint. Er ermittelt die Zukunftschancen und -risiken aller Kreise und Städte Deutschlands. Der Landkreis Forchheim landete dabei im ersten Viertel.

Anhand von 29 makro- und sozioökonomischen Indikatoren wird bewertet, wie gut die Regionen für die Zukunft aufgestellt sind. Diese 29 Indikatoren werden in vier Themenfelder eingeteilt: Demografie, Arbeitsmarkt, Wettbewerb und Innovation sowie Wohlstand und soziale Lage.

Die drei Regionen mit den besten Zukunftschancen Deutschlands sind der Landkreis München, die Stadt Erlangen und die Stadt München. Der Landkreis Forchheim liegt im Gesamtranking auf Platz 63 von 400 (zum Vergleich: 2019 war der Landkreis noch auf Platz 97). Die Platzierung im ersten Viertel zeigt, dass der Landkreis hohe Zukunftschancen hat.

Die Stadt Flensburg, die Stadt

Würzburg, die Stadt Darmstadt und die Stadt Erlangen haben die besten Chancen im Bereich Demografie. Der Landkreis Forchheim liegt auf Platz 227 von 400. Im Vergleich zum letzten Prognos-Zukunftsatlas 2019 konnten in diesem Themenfeld immerhin sieben Plätze gut gemacht werden.

Die Stadt Erlangen , der Landkreis München und die Stadt Darmstadt führen das Ranking der Regionen mit den besten Chancen im Bereich Arbeitsmarkt an. Der Landkreis Forchheim belegt Platz 200 von 400.

Im Themenfeld Wettbewerb und Innovation sind die deutschlandweiten Vorreiterregionen die Stadt Wolfsburg, der Landkreis München und die Stadt Ingolstadt. Der Landkreis Forchheim belegt in diesem Themenfeldranking Platz 32 von 400. Im Vergleich zu 2019 konnte der Landkreis ganze 36 Plätze nach vorne rutschen. Hier ist unter anderem durch das Medical Valley Center Forchheim und Siemens Health-ineers das Forschungs- und Entwicklungspersonal in den letzten Jahren stark gewachsen.

Als letztes Themenfeld geht der Zukunftsatlas noch auf das

Themenfeld Wohlstand und soziale Lage ein. Der Landkreis Starnberg, der Landkreis München und der Landkreis Roth sind die Spitzenreiter in diesem Themenfeld. Auf Platz 36 von 400 reiht sich der Landkreis Forchheim unter den Top 40 ein (im Vergleich: 2019 lag der Landkreis Forchheim noch auf Platz 52).

„Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der Landkreis Forchheim in den letzten Jahren eine beachtliche Entwicklung hingelegt hat“, konstatiert das Landratsamt. Unternehmen aus den Zukunftsbranchen seien im Landkreis gut vertreten, was einen positiven Blick in die Zukunft verspricht. red