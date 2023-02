Die Freiwillige Feuerwehr Forchheim hat ein Projekt entwickelt. Ziel ist die mittel- und langfristige Sicherstellung von ausreichend, ehrenamtlichen Feuerwehrdienstleistenden im Stadtgebiet, so Josua Flierl, Vorsitzender der Freiwilligen Feuerwehr .

Wie aus einer Pressemitteilung der Feuerwehr hervorgeht, wurde dafür unter anderem der Workshop „richtig löschen“ ausgearbeitet und ins Leben gerufen. Das ist eine kostenlose Veranstaltung, bei der die Forchheimer die Möglichkeit haben, den Umgang mit verschiedenen Feuerlöscher zu erlernen. „Und das nicht nur in Theorie, sondern auch in der Praxis, mit echten Flammen und allem was dazugehört“, so Stadtbrandinspektor Jürgen Mittermeier. Gebucht werden kann dieser Workshop unter anderem über die Volkshochschule Forchheim .

„Wir halten dieses Projekt für absolut unterstützenswert und freuen uns, einen Teil dazu beitragen zu können“, sagte Sparkassen Vorstandsvorsitzender Ewald Maier. red