Dank einer „Löscheimer“-Aktion der Freiwilligen Feuerwehr Burggaillenreuth konnten Spenden und vor allem auch neue Mitglieder gewonnen werden. Es wurden hierbei über 100 Löscheimer in den beiden Ortsteilen Burg- und Windischgaillenreuth verteilt mit einer Mitteilung an die Bewohner, um die Wichtigkeit einer freiwilligen Feuerwehr am Ort zu verdeutlichen. Zudem wurden mit dieser Aktion Spenden für einen Defibrillator für Windischgaillenreuth gesammelt.

Daraufhin gingen viele Spenden bei der Feuerwehr ein und man konnte den Defi in Bestellung geben. Der Defi wurde von Harald Dormann organisiert und konnte nun von Kamil Beranek von der Firma Bexamed an die Feuerwehr übergeben werden. Der Defibrillator wurde in Windischgaillenreuth am Glockenturm montiert und ist fortan für die Bevölkerung im Notfall einsatzbereit. Dieser solle im Falle von Herzkammerflimmern Leben retten, so Harald Dormann. Besondere Kenntnisse zur Anwendung im Fall des Falles sind nicht nötig.

Eine Einweisung am Defi mit Erste-Hilfe-Kurs plant die Feuerwehr für den kommenden Herbst. Vorsitzender Martin Müller bedankte sich im Namen der FFW bei der Volksbank Gößweinstein, dem Lohnunternehmer Wölfel, Futtermittelhandel Kormann und dem Malerbetrieb Löffler aus Windischgaillenreuth , die einen sehr großen Teil der Spenden beigetragen haben, ebenso bei den vielen restlichen Spendern aus den beiden Ortschaften. red