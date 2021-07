Der CSU-Ortsverband Kersbach führte laut Pressemitteilung unter Berücksichtigung der Corona-Auflagen seine Hauptversammlung durch. Die CSU-Vorsitzende Martina Hebendanz referierte in ihrem Rechenschaftsbericht über aktuelle Kersbacher Themen wie den Baywa-Neubau, den Neubau des Fahrradweges Bahnhofstraße, den geplanten Kreisverkehr in der Baiersdorfer Straße, die geplante Testphase einer Elektrobus-Verbindung von der Ortsmitte zu den Nahversorgern/Bahnhof über Siemens in die Forchheimer Innenstadt und zurück.

Hocherfreut über die Testphase

Die Idee hierzu habe der Ortsvorstand bereits vor circa einem Jahr entwickelt. So sei man hocherfreut, dass dies nun zunächst in einer Testphase umgesetzt wird.

Brisanz hatte das Thema Ausbau der Flurbereinigungsstraße im Neubaugebiet Pointäcker Süd im Hinblick auf das bereits sehr hohe Verkehrsaufkommen in der Baiersdorfer Straße und Kersbacher Straße. Es käme einem Schildbürgerstreich nahe, wenn der Ausbau nicht durchgängig in einem Zuge von der Baiersdorfer Straße zum Bahnhof/Nahversorger realisiert werden würde. Hierdurch könnte man einen großen Teil des täglichen Verkehrsaufkommens in der Ortsmitte reduzieren, so die einheitliche Meinung der Ortsverbandsmitglieder.

Nach einstimmiger Entlastung des Vorstands brachten die Neuwahlen folgendes Ergebnis: Als Ortsvorsitzende wurde Martina Hebendanz im Amt bestätigt, ihr zur Seite stehen als Stellvertreter Carina Schneider und Reiner Freund. Das Schatzmeisteramt übernahm wiederum Silke Hofmann. Tobias Hofmann wurde als Schriftführer wieder gewählt. Das neue Amt des Digitalbeauftragten wurde Daniel Beyer-Hebendanz übertragen.

Die Beisitzer

Als Beisitzer fungieren: Leni Preusch, Anton Eismann, Dietmar Schneider, Doris Gradel, Daniel Beyer-Hebendanz, Gabor Geiger und kraft Amtes die Frauenunion-Vorsitzende Rosalinde Hofmann. Das Kassenprüferamt übernahmen Gerhard Gradel und Reinhard Hofmann. red