Sein 75-jähriges Bestehen hat der CSU-Ortsverband Dormitz gefeiert. Ortsvorsitzender Christoph Schmitt begrüßte im Gasthaus Zum grünen Baum zahlreiche Gäste, allen voran als Ehrengäste Bundestagsabgeordneten Thomas Silberhorn , Landtagsabgeordneten Michael Hofmann , Bezirksrat Ulrich Schürr und Landrat Hermann Ulm .

Die Geschichte der CSU Dormitz wurde im Rahmen eines Vortrages präsentiert. So erfuhren die Gäste, dass neun Gründungsmitglieder 1948 den Ortsverband ins Leben gerufen hatten. Besonders gewürdigt wurden der verstorbene Ehrenbürger und Altbürgermeister Heinrich Holzmann und Altbürgermeister Gerhard Schmitt , die sich durch ihre jeweils 24-jährige Tätigkeit als Bürgermeister um die Gemeinde Dormitz verdient gemacht haben.

Nach dieser historischen Zusammenfassung ehrte Landtagsabgeordneter Michael Hofmann die langjährigen Mitglieder der CSU Dormitz . Auf eine 40-jährige Mitgliedschaft können Edgar Holzmann, Erich Scharf und Gerhard Schmitt zurückblicken. Für 25 Jahre wurden Hubert Schmitt, Günther Geyer und Peter Distler geehrt und für 20 Jahre Josef Dichtl, Jürgen Heinlein, Eva Hemmerlein, Bernd Lorenz, Leonhard Schmitt und Andreas Zenk.

In seinem Grußwort erwähnte MdB Thomas Silberhorn , wie wichtig die Kommunikation mit dem Gegenüber sei und dass Werte und Respekt in der heutigen Gesellschaft leider hinter Populismus mehr und mehr in den Hintergrund treten würden. Landrat Hermann Ulm verwies besonders auf die überaus gute Zusammenarbeit und das große Know-how im Klinik- und Finanzbereich des Kreisrates Gerhard Schmitt . Bezirksrat Ulrich Schürr ging auf das Wirken des Bezirks und insbesondere auf die Unterstützung der Oberfrankenstiftung bei der Kirchensanierung ein. Den Abschluss der politischen Grußworte bildete Bürgermeister Holger Bezold (FW), der sowohl auf die Zusammenarbeit als auch die politischen Auseinandersetzungen im Gemeinderat einging.

Einen humorvollen Abschluss fand der offizielle Teil des Abends durch fiktive Aussagen bayerischer Ministerpräsidenten über das Dorf Dormitz , die stark an originale Zitate angelehnt waren. Untermalt wurde der gesamte Festabend durch stimmungsvolle Musik. Die entspannte Atmosphäre des Festabends bot die ideale Gelegenheit, sich mit den Politikern und anderen Festbesuchern auszutauschen – eine Chance, die laut CSU gerne genutzt wurde.

Die Jubiläumsfeiern werden mit einem Livemusik-Event mit „Chapel Rock“ am 13. Mai in der Mehrzweckhalle Dormitz fortgesetzt. Dazu lädt die CSU Dormitz schon jetzt ein. red