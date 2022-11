Die 26. Ausgabe des Bürgerschießens der Eggolsheimer Eintracht-Schützen war gleichzeitig das wegen Corona zwei Jahre lang ausgefallene Jubiläumsbürgerschießen anlässlich des 125-jährigen Vereinsbestehens, das der Verein bereits 2020 mit einem Festkommers begangen hatte.

Nach der langen Zwangspause waren viele heiß auf das Schießen, sämtliche Rekorde wurden gebrochen. An den sieben Schießtagen, verteilt auf zwei Wochen, fanden insgesamt 528 Teilnehmer den Weg ins Schützenheim, zum fünften Mal in Folge ein neuer Teilnahmerekord. „Etwa 27.300 Schuss wurden abgegeben, dabei 190 Flaschen Sekt gewonnen, und es wurden weit über 1000 Pizzabrötchen verkauft“, resümierte Schriftführer Andreas Schleifer.

Geschossen werden konnte mit dem Luftgewehr sitzend, aufgelegt oder freistehend. Mit dem Infrarotgewehr konnten auch alle unter zwölf Jahren ihre Serien und Königscheiben schießen. Die Geschehnisse im Schießstand wurden live per Beamer in den Gastraum des Schützenheims übertragen.

Die Preisverleihungen nahmen Vorsitzender Stefan Hartmann und Schützenmeister Thomas Kohlmann vor. Erster bei der Meistbeteiligung wurden die „Egglshammer Jungsprunde“ mit 125 Teilnehmern, gefolgt von den St.-Martin-Schützen“ (106) und der FFW Unterstürmig (80) Teilnehmern.

In der Mannschaftswertung sicherte sich die Gruppierung „Kren of Thrones“ mit Denis Prentic, Markus Schirner, Marco Wiggert und Gabriel Gößwein den ersten Platz mit einem Gesamtergebnis von 43,1. Für das Mannschaftsergebnis wurden die Teiler der besten zwei Schüsse addiert und die besten sechs Teilnehmer einer Gruppierung zur Wertung herangezogen. Platz 2 ging mit 52,8 an die „Egglshammer Jungspunde“ gefolgt von der „Gang“ (61,7).

Insgesamt wurden drei Schüsse mit einem 0,0-Teiler, also dem perfekten Ergebnis, abgegeben. Dieses Kunststück gelang Hans-Jürgen Haas, seinem Sohn Christopher Haas sowie Michael Koy.

In der Einzelwertung siegte Christopher Haas mit 1,0-Teiler, denn er brachte das Kunststück fertig, den perfekten Schuss und einen Schuss mit 1,0-Teiler zu schießen. Platz 2 belegte Denis Prentic (2,4) vor dem Vater des Erstplatzierten, Hans-Jürgen Haas (3,0).

„Jugend-Pizza-König“ wurde Max Berger (Kren of Thrones, 38,6) vor Marlene Bernard (St.-Martin-Schützen, 82,3) und Andreas Höfer (FFW Unterstürmig, 98,6).

Bürgerschützenkönig wurde mit einem tollen Königsschuss (12,1-Teiler) Sebastian Eismann knapp vor Kerstin Prosch (13,8) und Verena Lauer (16,0). Der der neue Bürgerschützenkönig konnte bei der Preisverleihung nicht anwesend sein und bekommt seine „Königswürde“ vom Vorsitzenden Stefan Hartmann und Schützenmeister Thomas Kohlmann nachgereicht.

erl