Zum siebten Mal findet am Samstag, 19., und Sonntag, 20. November, der Kleingeseer Adventsmarkt mit Krippenausstellung auf dem neuen Dorfplatz neben der Herz-Jesu-Kirche statt. Beginn ist am Samstag mit einem Gottesdienst um 17.30 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche. Im Anschluss öffnen die Krippenausstellung und der Adventsmarkt die Pforten. Am Sonntag, 20. November, warten ab 13 Uhr mehrere Fieranten mit ihrem breiten Angebot auf die Besucher. In der Kirche können die Krippen besichtigt werden. Ebenfalls ab 13 Uhr ist der Krippenbaumeister Karl-Heinz Exner aus Bischberg bei Bamberg Gast auf dem Adventsmarkt . Um 14 Uhr laden die Kleingeseer Chöre zum Chorkonzert in die Herz-Jesu-Kirche ein. Mitwirkende sind neben „Chorios“ der MGV Kleingesee sowie Elena Kohlmann am Piano. Der Eintritt ist frei. Ab 13.30 Uhr findet in der Sakristei der Kirche ein Kinderprogramm statt. Ab 15 Uhr stimmen die Wannbacher Dorfmusikanten musikalisch auf die Adventszeit ein. Um 18 Uhr werden gespendete „Firmen-Weihnachtsbäume“ an die Besucher verlost. Der Erlös des Marktes ist für die Kirche in Kleingesee bestimmt. red