Mitreißende Blechbläsermusik in allen Klangfarben verspricht das Konzert des Ensemble Hundshaupten am Sonntag, 6. Februar, 17 Uhr, in der evangelischen Dreieinigkeitskriche Gräfenberg. Mit Trompeten, Posaunen, Hörnern und der Tuba kann das Blechbläserensemble leichtfüßig Walzer tanzen, romantisch und lyrisch klingen, virtuos und brillant sowieso. Ein Konzerterlebnis, das zwischen kammermusikalisch und sinfonisch wechselt, aber auch mal eine Bigband oder eine gepflegte Blaskapelle anklingen lässt. Zu hören ist in Gräfenberg unter anderem Musik von Bach, Bizet, Mozart , Susato und Mancini. Karten gibt es über das Pfarrbüro am Kirchplatz 3, Dienstag, Mittwoch und Freitag von 9 bis 11 Uhr, Telefon 09192-285, dekanat.graefenberg@elkb.de sowie an der Abendkasse. Es gilt die Corona-Regel 2G-plus, während des Konzerts besteht Maskenpflicht. Foto: Veranstalter