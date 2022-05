Allen Grund zu Jubeln hatte der Chor Schabeso und die Organistin Elisabeth Roppelt aus Eggolsheim nach dem erfolgreichen Benefizkonzert für die Ukraine-Hilfe in der Martinskirche.

Sowohl die Gäste als auch die Musiker hatten Freude an diesem Konzert. Nicht nur musikalisch war es eine gelungene Veranstaltung. Es konnten auch Spenden von insgesamt 2022 Euro gesammelt werden, die der Ukraine-Hilfe Bamberg zugutekommen.

Motiviert vom Zuspruch, wird das Konzert am 01. Juni um 20 Uhr in der Sankt Vitus Kirche in Hirschaid wiederholt.