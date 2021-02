Heroldsbach vor 16 Stunden

Am Kindergarten wird schon gebaut

Das Bestandsgebäude in Heroldsbach wird im Zuge der energetischen Sanierung an den Neubau anschließen. Vorteil: Die Gruppen können während der Bauzeit in den Neubau ausweichen. Beim Bebauungsplan "Steigäcker II" wird das Vermessungsamt eingeschaltet.