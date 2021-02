Das Tauwetter und die heftigen Regenfälle der letzten Tage haben dafür gesorgt, dass der Ailsbach im Bereich des Marktes Gößweinstein und der Nachbargemeinde Ahorntal kräftig Hochwasser führt.

So hat sich das zwischen Oberailsfeld und Unterailsfeld recht breite Tal zu einem großen See gewandelt. Weiter talabwärts in Richtung Behringersmühle steht teilweise der ganze Talgrund unter Wasser .

Der Ailsbach ist bekannt dafür, dass er recht oft Hochwasser führt. Grund dafür ist, dass das Wasser des gesamten Ahorntals nur über den recht kleinen Bach Ailsbach bis zur Wiesent bei Behringersmühle abfließen kann.

Löschweiher traten im Landkreis Bamberg über die Ufer. Im Landkreis Coburg stand das Wasser 20 Zentimeter hoch auf einer Straße.

Die Verbindungsstraße zwischen Kleinsendelbach und einem Eckentaler Ortsteil im Nachbarlandkreis ERH war überflutet, und Bayreuther schützten ihre Wohnhäuser mit Sandsäcken. TW/News5