Der Posaunenchor Wüstenstein feierte sein 60-jähriges Bestehen in der Martinskirche: Am Samstag gab es ein adventliches Konzert mit Bläsern von „Gloria Brass“, am Sonntag hielt Pfarrer Peter Herbert zu Ehren des Jubelchores einen Festgottesdienst. Beide Veranstaltungen waren sehr gut besucht.

Am Samstag fanden außerdem Ehrungen langjähriger und treuer Chormitglieder statt. Diese nahm Leitender Kirchenmusikdirektor, Dieter Wendel, der höchste Repräsendant des Verbandes Bayerischer Posaunenchöre , vor. 60 Jahre, also von Anfang an dabei ist Arnold Schneider. Seit 2000 ist er auch der musikalische Leiter des Chores.

Hans Brütting und Inge Nützel sind seit 50 Jahren aktive Bläser, für sie gab es die goldene Posaune. Michael Distler unterstützt seit 40 Jahren den Chor.

Im Sonntagsgottesdienst kamen auch die ehemaligen Wüstensteiner Pfarrer, Werner Jendreieck und Johannes Waedt zu Wort. Bürgermeister Marco Trautner beglückwünschte den Chor zum runden Jubiläum. Der Posaunenchor sei somit eine feste Größe im kulturellen und gesellschaftlichen Leben von Wüstenstein.

Der Festgottesdienst wurde vom Jubelchor, verstärkt mit Bläsern aus Muggendorf und Streitberg sowie Johannes Richter an der Orgel , umrahmt. hl