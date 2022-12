Die Freiwillige Feuerwehr Oesdorf konnte nach Abzug aller Ausgaben beim ersten Oesdorfer Garagenflohmarkt im November nun einen Spendenbetrag von stattlichen 1000 Euro an Birgit Conrads von der Elterninitiative krebskranker Kinder Erlangen übergeben.

Der Verein besteht seit 40 Jahren und unterstützt in großartiger Weise erkrankte Kinder mit deren Eltern und Geschwisterkindern bei der Bewältigung des Klinikaufenthaltes.

Das gesamte Organisationsteam bedankte sich bei allen Standbetreibern für ihre Beteiligung sowie den Käufern für ihr großes Interesse an dieser Aktion. Der Dank ging auch an die vielen Unterstützer, die den Kuchenstand mit selbst gebackenen Kuchen versorgt hatten.Der Bürgermeister der Gemeinde Heroldsbach, Benedikt von Bentzel, hatte das Aufstellen der Werbebanner auf gemeindlichen Flächen gestattet. Ein Dank der Feuerwehr ging auch an alle Firmen, die sich an der Aktion beteiligt hatten. red