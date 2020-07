Forchheim ist sehr ausgeprägt vom saisonalen Auf und Ab betroffen

Die Entwicklung am Arbeitsmarkt war im Juni vornehmlich geprägt von den Folgen der seit einem Vierteljahr andauernden Corona-Krise. Die Frühjahrsbelebung setzte mittlerweile im gesamten Bezirk der Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg mit etwas Verzögerung spürbar ein, wenn auch nicht mit der üblichen Dynamik der Vorjahre.

Durch die hinzukommende starke Inanspruchnahme der Kurzarbeit kam laut Pressemitteilung der bis dato rasante Anstieg der Arbeitslosigkeit nahezu zum Erliegen. Der Arbeitsmarkt der Agentur Bamberg-Coburg umfasst Stadt und Landkreis Bamberg, Stadt und Landkreis Coburg sowie die Landkreise Forchheim, Kronach und Lichtenfels.

Im Gegensatz zu allen anderen Kreisen und Städten ist die Arbeitslosigkeit im Landkreis Forchheim im Juni leicht gesunken. Die Zahl der Arbeitslosen verringerte sich in den vergangenen vier Wochen um 34 Personen (1,7 Prozent) auf 1966 Menschen. Dennoch liegt sie infolge der Corona-Krise um 510 Personen beziehungsweise 35 Prozent deutlich über dem Vorjahresniveau.

Im Juni verloren 10,4 Prozent weniger Menschen ihre Beschäftigung als 2019. Gleichzeitig fanden 37,7 Prozent mehr einen neuen Arbeitsplatz. Forchheim ist sehr ausgeprägt vom saisonalen Auf und Ab am Arbeitsmarkt betroffen. Der durch Corona ausgebremste Frühjahrsauf-schwung kommt daher aufgrund der zunehmenden Lockerungen der Beschränkungen jetzt zeitversetzt in der Region an. Die Arbeitslosenquote nahm seit Mai um 0,1 Prozentpunkte auf 2,9 Prozent (Vorjahr 2,2 Prozent) ab. Das gilt weiterhin als Vollbeschäftigung.

Im Juni meldeten die Betriebe dem Arbeitgeberservice 198 sozialversicherungspflichtige Stellenangebote, lediglich 5,7 Prozent (12) weniger als 2019 und 14,5 Prozent (25) mehr als im Mai. Das heißt: Der Stellenmarkt gewinnt an Dynamik. Im Stellenpool gibt es derzeit 665 Jobofferten, 216 (24,5 Prozent) weniger als im Vorjahr. red