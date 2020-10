Die Bilder vom Flüchtlingslager auf Lesbos haben aufgerüttelt und bei vielen Menschen Betroffenheit ausgelöst. Der Mediziner Prof. Gerhard Trabert reist seit vielen Jahren als Arzt in Krisen- und Kriegsgebiete und hilft dort bei der Versorgung der Opfer und Leidenden. Zuletzt war er in Nordsyrien/Kobanê und auf Lesbos. Die Menschen fliehen nicht nach Deutschland, weil hier das Paradies ist, sondern weil in ihren Heimatländern die Hölle los ist, sagt Trabert. Sie fliehen vor Krieg und Bürgerkrieg, existenziell bedrohlicher Armut, Umweltkatastrophen wie zunehmenden Dürreperioden (wie in Ostafrika), vor Diskriminierung und Verfolgung wegen sexueller Orientierung, religiöser Zugehörigkeit, Genitalverstümmelung oder Zwangsheirat. Die Menschen aus Bürgerkriegs- und Armutsregionen auf dieser Erde hätten das Recht, in die Sicherheit zu fliehen. Für sein humanitäres Engagement im In- und Ausland hat Gerhard Trabert zahlreiche Ehrungen erhalten, darunter das Bundesverdienstkreuz und die Paracelsus-Medaille der deutschen Ärzteschaft. Auf Einladung der Volkshochschule Bamberg Stadt und Land und der Evangelischen Erwachsenenbildung ist er am Donnerstag, 22. Oktober, um 19.30 Uhr mit dem Vortrag "Flucht vor Krieg, extremer Armut und Naturkatastrophen ist ein Menschenrecht!" zu Gast im Stephanshof, Oberer Stephansberg 5. Diese Veranstaltung wird als Präsenzvortrag und als Livestream angeboten. Eine Anmeldung zur Teilnahme unter www.vhs-bamberg-land.de ist erforderlich. red