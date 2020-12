Die Stadt hat einen Corona-Appell an die Besucher der Sondersitzung des Stadtrates am Donnerstag, 3. Dezember, um 16 Uhr im Kongresshaus. Zunächst sollte erst einmal jeder Bürger überlegen, ob eine Teilnahme an der Sitzung vor dem Hintergrund der Gefahren von Covid-19 überhaupt sinnvoll ist - auch wenn das Thema spannend ist. Es geht um die Generalsanierung des Landestheaters. "Stadtratssitzungen sind als Hochamt der kommunalen Demokratie grundsätzlich öffentlich und die Stadt freut sich normalerweise über jeden interessierten Bürger. Diesmal bitten wir die Bevölkerung allerdings, die hohen Inzidenzwerte und die Ansteckungsgefahr zu bedenken. Wir können wegen der Pandemie-Regeln auch nur wenige Plätze für Zuschauer bereitstellen", erklärte Louay Yassin, Pressesprecher der Stadt Coburg. Die Öffentlichkeit werde auf jeden Fall durch die Anwesenheit der Medien hergestellt und nachträglich informiert. Wer dennoch kommen möchte, werde darauf hingewiesen, dass im Kongresshaus während der Stadtratssitzung die Pflicht bestehe, eine FFP2-Maske zu tragen. red