Feueralarm wurde am Dienstag kurz nach 16 Uhr ausgelöst. Hinter einem Anwesen in der Hauptstraße war ein Holzschuppen aus noch unbekannter Ursache in Brand geraten. Brisant war das Feuer deswegen, weil in dem Schuppen auch 15 Propangasflaschen gelagert wurden. Die eingesetzten Feuerwehrleute hatten den Brand schnell unter Kontrolle und verhinderten somit die Explosion der Gasflaschen. Polizei und Feuerwehr schätzen den entstandenen Schaden auf 1000 bis 2000 Euro. Foto: Matthias Einwag