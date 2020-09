Unter dem Motto "Helfen ist Trumpf" stellen die bayerischen Feuerwehren auch ihre weitreichenden Verantwortungen über das normale Feuerwehr-Handwerk: "Retten, Löschen, Bergen, Schützen" hinaus, in den Mittelpunkt.

Das Ehrenamt bei der freiwilligen Feuerwehr ist unbezahlbar - denn es leistet auch abseits eines Notfalls eine Vielzahl von freiwilligen Aktivitäten, die dem Gemeinwohl nachhaltig und effektiv zugutekommen. Möglich wird dies durch eine fundierte, vielfältige Ausbildung, die neben der Vermittlung von fachlichen Fähigkeiten auch für die persönliche Lebensgestaltung gewinnbringend sein kann.

Ein Trumpf für alle

Und darum haben die 3476 ehrenamtlichen Feuerwehrfrauen und -männer des Landkreises Lichtenfels nicht nur für sich selbst einen Trumpf in der Hand, sondern sind insgesamt ein Trumpf für alle!

Für beinahe jedes Kind hat die Feuerwehr eine besondere Faszination. Naheliegend, dass die Feuerwehren schon sehr frühzeitig Kindern und Jugendlichen den Zugang zu diesem besonderen Ehrenamt öffnen. Kinderfeuerwehr (ab sechs Jahren) und Jugendfeuerwehr (ab zwölf Jahren) bieten Mädchen und Jungen eine Freizeitbeschäftigung, die Spaß macht, sinnvoll ist und die Persönlichkeitsentwicklung fördert.

Im Landkreis Lichtenfels sind die Verantwortlichen stolz auf 257 Kinder und 389 Jugendlichen, die sich in der freiwilligen Feuerwehr engagieren. Vor allem im ländlichen Bereich ist die freiwillige Feuerwehr eine tragende Säule des Gemeindelebens und des Gemeinwohls - jederzeit bereit, Mitbürgern in der Not tatkräftig und kompetent zur Seite zu stehen.

Zupacken und machen: Dieser Geist prägt die Feuerwehren. Bayernweit leisten rund 320 000 Feuerwehrfrauen und -männer zigtausende freiwillige Stunden zum Erhalt ihrer Gerätehäuser, zur Pflege und Wartung ihrer Fahrzeuge und Ausrüstung.

Vielfalt, Respekt und Toleranz

Und sie erhalten Werte durch ihren schnellen und professionellen Einsatz im Notfall. Die bayerischen Feuerwehren setzen auf Vielfalt, Respekt und Toleranz. In der Feuerwehrgemeinschaft leben und fördern sie die demokratische Vielfalt, komplett parteilos, aber mit klarem Standpunkt für ein respektvolles Miteinander und gegenseitige Achtung. Um diese Vielfalt zu stärken, freuen sie sich auf alle, die diese Werte mit ihnen teilen.

Der Kreisfeuerwehrverband Lichtenfels und alle bayerischen Feuerwehren freuen sich, wenn die Kampagne dazu beiträgt, neue Interessenten für den aktiven Dienst zu gewinnen. Die freiwilligen Feuerwehren heißen jeden herzlich willkommen!

Weitere Informationen zum Ehrenamt Feuerwehr und wie man einer freiwilligen Feuerwehr beitritt, erfahren Interessierte unter www.helfenisttrumpf.de. Die diesjährige Feuerwehr-Aktionswoche der bayerischen Feuerwehren findet vom 11. bis zum 20. September statt. Aufgrund der wegen der Corona-Pandemie nach wie vor stark eingeschränkten Übungsmöglichkeiten wird es aber in diesem Jahr keine größeren Übungen geben.