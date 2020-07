Fertiggarage ergänzt Feuerwehrgerätehaus

Die Freiwillige Feuerwehr im Schlüsselfelder Ortsteil Elsendorf bekommt den gewünschten Stellplatz für ein zweites Einsatzfahrzeug. In der Sitzung entschieden sich die Räte für die Anschaffung einer Fertiggarage, die an das bestehende Elsendorfer Gerätehaus angegliedert werden soll.

Bereits in der vorangegangenen Sitzung hatten die Stadträte der Anschaffung eines Zweitfahrzeugs vom Typ VW Caddy zugestimmt. Die Kosten für das Fahrzeug will die Feuerwehr selbst tragen. Ebenso will die Wehr auch die Kosten für die Sondersignalanlage, Beschriftung, Ausbau und die Beladung aus der eigenen Tasche bezahlen. Auf die Stadt kämen lediglich die Anschaffung der Digitalfunkgeräte, deren Einbau, die Zulassung und die Betriebskosten zu.

Nutzung als Mannschaftswagen

Benötigt wird das zweite Fahrzeug, weil die Ortsteilfeuerwehr im nächsten Jahr ein neues Einsatzfahrzeug bekommen soll, in dem nur noch sechs Personen befördert werden können. Daher soll der Caddy als eine Art Mannschaftswagen bei den verschiedensten Einsätzen genutzt werden.

Neun Meter lang und 2,80 Meter breit ist die Fertiggarage, die in Auftrag gegeben werden soll. Neben dem Stellplatz für das zweite Fahrzeug hat darin noch ein kleines Lager Platz. Die Anschaffungskosten in Höhe von 17 458 Euro segneten die Stadträte ab. Die anfallenden Arbeiten wie das Fundament, die Elektroinstallation und die Pflasterarbeiten wollen die Mitglieder der Elsendorfer Wehr in Eigenleistung ausführen.