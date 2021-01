Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am späten Donnerstagabend in Himmelkron eine Kettenreaktion ausgelöst. Sein missglücktes Wendemanöver führte zu einem Unfall mit Sachschaden und einem Großeinsatz der Feuerwehren Lanzendorf und Himmelkron.

Der Unbekannte wendete sein vermutlich größeres Fahrzeug am Donnerstag gegen 22 Uhr in der Kulmbacher Straße im Einfahrtsbereich eines Musterhauses unmittelbar vor der Autobahnbrücke. Wahrscheinlich schob er mit seinem Gefährt dabei einen etwa 50 Zentimeter großen Stein auf die Fahrbahn. Ohne sich um das auf Straße liegende gefährliche Hindernis zu kümmern, setzte er anschließend seine Fahrt in unbekannte Richtung fort.

Etliche Meter mitgeschleift

Die Folgen des "Missgeschicks" waren umso schlimmer. Ein Arbeiter aus einem angrenzenden Betrieb übersah nach seinem Feierabend mit seinem Kia Ceed wenig später den Felsbrocken. Er prallte gegen das Hindernis und schleifte es etliche Meter mit, ehe er schließlich sein Auto zum Stehen bringen konnte.

Durch den Anstoß riss die Ölwanne am Fahrzeug auf und mehrere Liter Motoröl flossen den Rinnstein entlang.

Den alarmierten Feuerwehren aus Himmelkron und Lanzendorf gelang es mit vereinten Kräften, ein Einsickern des Öls in die Kanalisation zu verhindern. Der Sachschaden am Auto beträgt nach Schätzung der Stadtsteinacher Polizei rund 3000 Euro.

Anstoß nicht gemerkt?

Eine Absuche im Bereich des Himmelkroner Autohofs nach dem unbekannten Verursacher durch die aufnehmenden Polizisten erbrachte keine Ergebnisse. Die ermittelnden Beamten aus Stadtsteinach prüfen auch, ob der Unbekannte den Anstoß überhaupt gemerkt hat.

Da es aktuell auch keine näheren Hinweise zum verursachenden Fahrzeug gibt, bittet die Polizei Stadtsteinach um Mithilfe und sucht nach Zeugen: "Vielleicht hat jemand ein Fahrzeug in diesem Bereich wenden sehen und kann sachdienliche Hinweise hierzu geben", heißt es in der Polizeimeldung.

Die Dienststelle ist rund um die Uhr unter der Telefonnummer 09225/963000 zu erreichen. pol