Am Dienstag, 4. Januar, um 19.30 Uhr in der Dr.-Stammberger-Halle Kulmbach wird das Konzertpublikum musikalisch in die schottischen Highlands entführt: Jedes Jahr pilgern Hundertausende aus aller Welt ins schottische Edinburgh, um "Hogmanay", das spektakuläre Silvesterfest, zu erleben. 1992 als organisiertes Straßenfest durchgeführt, entwickelte sich "Hogmanay" zu einem riesigen Publikumsmagneten. Musikbegeisterte müssen aber nicht extra nach Edinburgh reisen, um wie die Schotten zu feiern. Die Hofer Symphoniker laden unter der Leitung des charismatischen Russell Harris zu einem begeisternden Neujahrskonzert ein.

Unterstützt werden sie dabei von einem waschechten Schotten, dem Bariton Richard Morrison. Die Besucher können sich auf einen unterhaltsamen Konzertabend mit Werken von Giuseppe Verdi, Frederick Loewe und vielen bekannten Melodien freuen.

Alle Konzertbesucher müssen einen Impf- bzw. Genesenennachweis mit Ausweisdokument vorlegen und benötigen zusätzlich einen offiziellen negativen Schnelltest (24 h gültig) oder einen negativen PCR-Test (48 h gültig). Ein Selbsttest ist nicht ausreichend. Personen, die nach der vollständigen Immunisierung eine Auffrischungsimpfung nachweisen können, benötigen keinen zusätzlichen Test. Mit Betreten der Halle besteht FFP2-Maskenpflicht, auch am Platz während des Konzerts.

Karten im Vorverkauf zu 39, 35 und 30 Euro gibt es beim Tourismus & Veranstaltungsservice der Stadt Kulmbach (Tel. 09221 9588-0 und unter www.eventim.de. Karten an der Abendkasse zu 40, 36 und 31 Euro. red