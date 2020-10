Im Vorfeld der Bundestagswahl 2021 hat die FDP ihre Kandidaten für den Wahlkreis 236, Bamberg-Forchheim, nominiert. Einziger Bewerber für den Wahlkreis war Sven Bachmann, der auch mit 95 Prozent der Stimmen zum Bundestagskandidaten gewählt wurde.

Der 45 Jahre alte Bachmann lebt zusammen mit seiner Partnerin in einer Patchworkfamilie in Sassendorf, einem Gemeindeteil von Zapfendorf. Seit 1998 arbeitet er bei der Firma Robert Bosch GmbH. "Die Bundestagswahl nächstes Jahr wird eine wegweisende Wahl sein. Seit Bestehen des Bundestags hatten wir noch nie so viele besorgniserregende Themen parallel zu meistern", so Bachmann in der Pressemitteilung der FDP. Ob Covid-19, Klimawandel oder der schwerwiegende Wirtschaftseinbruch durch den Lockdown im Frühjahr, all das sind für den Kandidaten Gründe, weshalb die FDP wieder in der Regierung vertreten sein müsse. Bachmann weiter: "Damit wir uns aus dieser schweren Situation kämpfen können, darf Ideologie und Populismus von links und rechts keine Rolle spielen in der Bundespolitik."

Neben Sven Bachmann als Direktkandidat für den Wahlkreis 236 wurde auch ein Listenkandidat für den Wahlkreis Bamberg-Forchheim gewählt: Dominik Winkel aus Igensdorf (Landkreis Forchheim). red