Das Kunstpalais Erlangen hat sich für die diesjährige Adventszeit ein besonderes Onlineangebot überlegt: An jedem Sonntag im Dezember gibt es auf Instagram, Facebook und YouTube - jeweils um 16 Uhr - einen weiteren exklusiven Einblick in die beiden Ausstellungen "Mike Bourscheid. Pisces and Capricorns" und "Vivian Greven. Apple".

Schon am ersten Advent wurde ein Künstlergespräch mit Mike Bourscheid und Amely Deiss präsentiert. Den zweiten Advent versüßt Helga Krutzler mit einer digitalen Kuratorinnenführung durch die Ausstellung von Vivian Greven. Der dritte Advent startet mit der Performance "No lemon, no melon" von Mike Bourscheid - diesmal in voller Länge.

Am 20. Dezember leuchtet schließlich nicht nur die vierte Kerze am Adventskranz, es bietet sich Interessenten auch die Gelegenheit, den Worten von Vivian Greven im Künstlerinnengespräch mit Helga Krutzler zu lauschen. red