Ewald Fischer, ein gestandener Handwerksmeister, feierte vor wenigen Tagen seinen 80. Geburtstag. Aus einer kleinen Schmiedewerkstatt hat er mit seinem Vater Konrad ein modernes Familienunternehmen entwickelt. "Es freut mich sehr, dass die Betriebsverantwortung durch meinen Sohn Roland und dessen Söhne Christinan und Andreas weitergeführt wird", freute sich der Jubilar.

Ewald Fischer erlernte gleich zwei Berufe, den des Huf- und Wagenschmieds und den des Wasserinstallateurs. Mittlerweile zählen elf Angestellte zum Familienunternehmen.

Fischer suchte später eine weitere Herausforderung und legte an der Handwerkskammer die Meisterprüfung als Gas- und Wasserinstallateur und später als Heizungs- und Lüftungsbauer ab. In diesen Berufsfeldern war Ewald Fischer auch für die Innung in Kulmbach sowie für die Handwerkskammer in Bayreuth als Prüfungsmeister und Sachverständiger tätig.

Wichtig war dem Jubilar der Zusammenhalt im Dorf, für die dörfliche Gemeinschaft hat er sich vielfältig engagiert. So war er über 30 Jahre Vorsteher der evangelischen Kirchengemeinde, bei der Feuerwehr war sein Wissen als Atemschutzleiter gefragt.

Zudem war er Vorsitzender des Aufsichtsrates der ehemaligen Raiffeisenbank Hegnabrunn sowie Aktiver und Funktionsträger beim Gesangverein Neuenmarkt und später in der Chorgemeinschaft Neuenmarkt-Hegnabrunn. Seine politische Heimat fand der bodenständige Handwerksmeister und Unternehmer, der ein Faible für die Kultur hatte, bei den Freien Wählern. Werner Reißaus