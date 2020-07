Es wird 415 000 Euro teurer

Wer sich vornimmt, ein älteres Haus zu sanieren und umzubauen, wird schnell feststellen, dass immer wieder unvorhergesehene Probleme auftreten, die ins Geld gehen. Der Landkreis spürt das bei seinem Kreiskrankenhaus in Höchstadt.

Die seit über drei Jahren laufende Baumaßnahme zur Strukturverbesserung war auf 17 Millionen Euro veranschlagt. In seiner gestrigen Sitzung in Adelsdorf stimmte der Kreistag überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 415 000 Euro zu. Gedeckt wird diese Summe durch nicht in Anspruch genommene Gelder, die für den Bauunterhalt der Dienstgebäude an der Landratsamt-Außenstelle in Höchstadt vorgesehen waren.

Wie den Sitzungsunterlagen zu entnehmen ist, handelt es sich bei den 415 000 Euro Mehrausgaben unter anderem um Elektroarbeiten der Anlagen im Bestand, der Erneuerung der OP-Lüftungsschränke und der Warmwasseraufbereitung.

Geplant ist auch die Erneuerung der Fassade des Krankenhauses, "da diese sich in einem sanierungsbedürftigen Zustand befindet und sich nicht mehr in das Gesamtbild des sanierten Kreiskrankenhauses einfügt". Da all dies laut Verwaltung erst im Zuge der Baumaßnahme erkennbar wurde, sind die Kosten weder im Haushaltsplan des Kreises noch im Wirtschaftsplan des Krankenhauses enthalten.

Für die Trockenbauarbeiten bewilligte der Kreistag zusätzliche rund 20 000 Euro, wodurch die Trockenbau-Gesamtsumme auf 547 000 Euro steigt. ad