Bei den bereits komponierten Liedern zur Abrundung des Programms gewann das jüngste Werk den Pokal: Fünf Nummern aus "Dreizehn Lieder nach Postkarten von Jurek Becker an seinen Sohn Jonathan" des Tschechen Miroslav Srnka. Kleine alberne, blödelnde, altkluge, kindische Aphorismen, mit denen ein Vater glaubt, das Interesse und den Tonfall seines kleinen Sohnes zu treffen.

Sarah Maria Sun, begleitet von Steffen Schleiermacher, machte daraus köstliche kleine Klang- und Stimmungsbilder. Allein schon mit der Gestaltung der Unterschriften "Dein Papa" erntete sie Lacher. Da war er dann zum Glück doch, der so vermisste Humor in der Neuen Musik.

Beklemmende Annahme

Ansonsten ging's auch hier ernst zu: Alban Bergs "Die Nachtigall" oder Arnold Schönbergs "Erhebung" oder Viktor Ullmanns "Baise m'encore" standen unter anderem auf dem Programm.

Viteslava Kaprálovás "Sbohem a Šatecek" mit der Widmung "Der allerschönsten Stadt Prag zum Abschied" weckte Beklemmungen, weil der Text von Vitezslav Nezval aufgrund der biographischen Daten einen Holocaust-Hintergrund denkbar machte - in diesem Fall zu Unrecht.

Der Beethoven-Zeitgenosse Jan Václáv Tomášek hatte die Metaphorik hinter Goethes "Heideröslein" - im Gegensatz zu Schubert - verstanden und vertonte die Entstehung einer Vergewaltigung.

Anzügliches "Rheinlegendchen"

Es erklangen Zoltán Kodálys "Am Zenith des Lebens" und György Kurtágs "An die Parzen" aus seinen Hölderlin-Gesängen. Hanns Eisler war mit seiner Goethe-Vertonung "Was ich dort gelebt, genossen" und dem "Goethe-Fragment" vertreten, und natürlich durfte Gustav Mahlers anzügliches "Rheinlegendchen" nicht fehlen. Geplant war natürlich etwas mehr, musste aber aus dem Programm gestrichen werden. Das Personal wäre da gewesen. Was aber fehlte, war für die Einspringer die Zeit zum Einstudieren.