Im Bereich von Kirche und Kindergarten in Waldberg soll Tempo 30 ausgewiesen werden. Bürgermeisterin Sonja Reubelt ist sehr froh, dass diese Maßnahme kommen wird. Schon 2017 habe sie einen entsprechenden Antrag an die Straßenverkehrsbehörde gestellt, zum Schutz des Kindergartens eine Tempo-30-Zone auszuweisen, was seinerzeit aber abgelehnt wurde. In der Bürgerversammlung wurde der Wunsch erneut laut, Reubelt unternahm einen neuen Vorstoß - mit Erfolg. Das Schild wurde zwar noch nicht aufgestellt, doch alleine die Information darüber sorgt bei Bernd Pallien für Verärgerung. Er hält eine Tempo-30-Zone im Bereich von Kirche und Kindergarten für nicht ausreichend und zielführend. Vielmehr möchte er erreichen, dass für die gesamte Waldberger Ortsdurchfahrt Tempo 30 angeordnet wird. Durch eine Geschwindigkeitsreduzierung mitten im Ort rechnet er mit deutlichen Gefahren für Anwohner und Fußgänger. Er begründet dies mit der besonderen Situation in Waldbergs Ortsdurchfahrt. Von Sandberg aus kommend erwartet die Verkehrsteilnehmer eine 90-Grad-Kurve. Nach dieser Kurve werde Gas gegeben. Künftig handele es sich nur um wenige Meter, dann müsse auf Tempo 30 abgebremst werden. Um die Kirche gibt es eine weitere 90-Grad-Kurve. Pallien sieht Lärmbelästigung und Gefahren auf die Anlieger zukommen. "Unverständlich ist auch, dass im Bereich des Feuerwehrgerätehauses keine Geschwindigkeitsreduzierung angeordnet wird", wundert er sich. Zumal durch die aktuellen Baumaßnahmen die Kurve vor Waldbergs Ortseingang entschärft worden sei. Pallien befürchtet, dass höhere Geschwindigkeiten gefahren werden können. Dass ein Anwesen in der Ortseinfahrt, von Sandberg aus kommenden, über keinen Gehsteig verfügt, zählt für ihn als weitere Argument für Tempo 30. Pallien kündigte an, dass er, sobald das 30er-Schild aufgestellt werde, Widerspruch einlege und den Rechtsweg gehe.

Von Kritik überrascht

Bürgermeisterin Sonja Reubelt ist über diese Kritik sehr überrascht. "Ich bin zufrieden und habe mich gefreut, dass wir in Waldberg um Kirche und Kindergarten Tempo 30 bekommen. Die Regelungen sind großzügig ausgelegt worden. Es ist eine wohlwollende Lösung." Von Seiten des Landratsamtes Rhön-Grabfeld erläuterte Dr. Jörg Geier den Sachverhalt: "Verkehrliche Reglementierungen werden dort platziert, wo es einen konkreten Anlass gibt." Im Bereich von Kindergärten werde häufig ein entsprechender Anlass identifiziert, dies ergebe sich aus der Straßenverkehrsordnung." Für Waldberg gelte: "Eine umfassende Beruhigung der Straße, etwa im Sinne einer Tempo-30-Zone in der gesamten Ortschaft, ergibt sich aus Sicht der Fachbehörden aktuell nicht." Die Beschränkung einer gesamten Ortsdurchfahrt auf 30 Stundenkilometer käme nur dann in Frage, wenn für die gesamte Strecke eine entsprechende Gefahrenlage festzustellen wäre. Die Beurteilung erfolge im Zusammenspiel von Straßenverkehrsbehörde, Polizei und Straßenbaubehörde.