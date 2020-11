Matthias Einwag Es gehört Mut dazu, sich in Zeiten des Lockdowns selbstständig zu machen. Jennifer Michel und Georgios Mavroskoufis haben diesen Mut. Vor wenigen Tagen eröffneten sie in der Unteren Straße 37 ihre Praxis mit dem Namen "Zoi - Zentrum für ein neues Lebensgefühl".

Das griechische Wort Zoi heißt übersetzt "das Leben" und bezieht sich auf alle Bereiche, die dafür sorgen, dass es uns gut geht. Dazu zählen Bewegung, Entspannung, Ruhe, ausgewählte Speisen sowie Nahrung für die Seele. "All dies vereint unser Zentrum, um eine ganzheitliche Gesundheit für Körper, Geist und Seele zu erreichen", sagt Jennifer Michel.

Die 31-Jährige ist leidenschaftliche Trainerin für sämtliche Bewegungskurse, die dem Körper gut tun. "Mein Hauptziel ist, dass jeder Mensch an Bewegung Freude finden kann", sagt sie. "Mein Verständnis für sämtliche Körperzusammenhänge durfte ich erst einmal durch mich selbst lernen, nachdem ich von einer Krankheit komplett außer Gefecht gesetzt war."

Griechisches Lebensgefühl

Die Staffelsteinerin ist begeistert vom griechischen Lebensgefühl. Zwei Jahre verbrachte sie als Fitnesstrainerin auf einer griechischen Insel. Nebenher bildete sie sich kontinuierlich weiter und erwarb verschiedene Kursleiter-Lizenzen - etwa für Yoga, Pilates, Deepwork, Faszientraining, HotIron, Cycling und Rückenbildung. Momentan ist sie dabei, ihre schulische Ausbildung zur Heilpraktikerin abzuschließen; im Frühjahr wird sie die Prüfung ablegen.

"Für mich ist es wichtig, dass sich jeder, der aus meinen Kursen kommt, gut fühlt und neues Körpergefühl für den Alltag mitnimmt", sagt Jennifer.

Ihr Partner und Lebensgefährte Georgios Mavroskoufis ist Grieche. Der 42-Jährige ist zwar in Deutschland geboren, "aber die Verbindung zu Griechenland ist natürlich immer da gewesen und wurde auch durch meinen Vater immer gefördert", sagt er. "Ich liebe das Land, die Leute und auch die Ernährungsweise dort und möchte gerne von all diesen Dingen etwas an andere weitergeben."

Georgios ist Therapeut für klassische und für Wellnessmassagen. Das ist eine ideale Profession, um in der Gesundheitsregion Bad Staffelstein Fuß zu fassen. "Ich möchte jedem, der zu mir kommt, eine kleine Auszeit gönnen", sagt er. Dazu gehörten Abstand vom Alltag, Entspannung und auch das Lösen muskulärer Verspannungen. Wer zu ihm in die Praxis kommt, der sollte "einfach loslassen können und Zeit für sich haben".

Die eben neu eingerichtete Ebensfelder Praxis verfügt über einen liebevoll gestalteten Bewegungsraum, der für alle Kursformate entsprechend ausgestattet ist: Mit entsprechenden Matten je nach Kursart, mit Redondobällen, Pilatesringen und -rollen sowie Faszienrollen steht alles zur Verfügung, was gebraucht wird, um ein ganzheitliches Training zu ermöglichen.

Der Massageraum ist in warmen, angenehmen Farbtönen gehalten. Hier führt Georgios die klassischen Massagen aus, aber auch Hot-Stone-, Sport-, Gesichts- Kopf- Nacken- und Fußreflexzonenmassagen. Um die Anwendungen zu ergänzen, steht eine Infrarotkabine zur Verfügung. Darin wird der komplette Körper berührungslos aufgewärmt. Die Infrarotstrahlung, sagt Georgios, dringe nicht in den Körper ein, sondern werde von der Haut absorbiert und direkt in Wärme umgewandelt. Dadurch werde die Durchblutung gesteigert, der Stoffwechsel angeregt und somit die Zellversorgung verbessert, ohne dass das Herz-Kreislauf-System belastet wird.

Außerdem bestehe in der Praxis die Möglichkeit der Lichttherapie, sagt Jennifer. Durch diese Therapie würden die Stoffwechselvorgänge im Gehirn aktiviert. Das sei gerade im Winterhalbjahr wichtig. Das Licht führe zu guter Laune und verbessere den Schlaf. Zudem werde die Lichttherapie bei verschiedenen Hauterkrankungen eingesetzt, zum Beispiel bei Neurodermitis, Schuppenflechte oder Akne. Infrarot- und Lichttherapie dürfen übrigens auch während des Lockdowns ausgeführt werden.

Die Philosophie, die hinter ihrer Geschäftsidee steckt, erklärt Jennifer Michel so: "Leben bedeutet, sich auch mal fünf Minuten Zeit nehmen, nichts machen, in Gedanken versinken, ruhig werden, damit sich der Geist wieder finden kann." Die Praxis in Ebensfeld sei für sie und Georgios so etwas wie die Erfüllung eines Lebenstraums. Jennifer: "Ich kehre an den Ort meiner Wurzeln zurück, das ist für mein Leben wichtig."

Loslassen und Loswerden

Die Kurse, die sie anbietet haben das Ziel, den Teilnehmer/innen zu ermöglichen, sich aufs Hier und Jetzt zu konzentrieren. Bei den Übungen gebe sie Anregungen, die das Loslassen ermöglichen und auch das Loswerden zulassen. "Viele Leute haben heute verlernt, ihre Wünsche zu kommunizieren und Emotionen zuzulassen." Um körperlich und geistig ins Gleichgewicht zu kommen, um kreativ zu bleiben, brauche der Mensch aber gewisse Werte, Rituale und Traditionen, fährt sie fort. Bewegung, Entspannung, Ruhe, eine ausgewogene Ernährung sowie Ausflüge in die Natur seien wichtige Grundpfeiler dafür. Jennifer Michel möchte gestressten Menschen helfen, zu dieser inneren Ruhe und Ausgeglichenheit zu finden. Wer sich das gönnen will, sollte sich ihr anvertrauen. Ihr Motto: "Die Zeit, die du dir nimmst, ist die Zeit, die dir etwas gibt."

Schwierige Startphase

Was Jennifer und Georgios jetzt, in der schwierigen Startphase ihrer Praxis, helfen würde: "Für alle Dienstleistungen können natürlich Gutscheine ausgestellt werden, um den Liebsten sowie Arbeitskollegen, Freunden oder Bekannten etwas Gutes zu tun."

Ergänzend dazu bieten die beiden Kosmetikprodukte auf natürlicher Basis an: Von wohlriechenden Düften über Duschgels bis zu Bodylotions. Unter dem Slogan "Tue deinem Körper etwas Gutes, damit deine Seele Lust hat, darin zu wohnen" möchten sie ihre Kunden beraten und verwöhnen. Ausgewählte griechischen Lebensmitteln, wie Olivenöl, Essig, Kräuter, eingelegte Paprika und Auberginensalat haben sie für Feinschmecker auf Lager.

Eröffnungsfeier verschoben

Wegen des Lockdowns dürfen derzeit zwar keine Kurse stattfinden. "Aber verkaufen dürfen wir schon, die Leute können zu uns kommen", sagt Jennifer Michel. Die Massagen, Bewegungs- und Entspannungskurse finden voraussichtlich im Januar statt.

Dann wollen Jennifer und Georgios auch die Eröffnungsfeier nachholen, die für Ende November geplant war und wegen des Lockdowns abgesagt werden musste.