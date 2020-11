Neben dem Adventskranz schmückt heuer zum ersten Advent bereits der Weihnachtsbaum den Altarraum in der Muggendorfer Laurentiuskirche. Die Fichte aus dem Kanndorfer Wald hat bis zum Heiligen Abend, wo sie im Weihnachtsglanz erstrahlt, die Funktion eines "Wünschebaumes". Es ist dies eine Aktion von "Gemeinsam statt einsam" mit den Kirchengemeinden Muggendorf, Streitberg und Wüstenstein in Zusammenarbeit mit sozialen und karitativen Institutionen, den Baum mit Wünschen zu bestücken. Die Aktion verläuft anonym für die Schenkenden als auch für die Beschenkten. Bürger, die sich an der Aktion beteiligen, können vom ersten bis dritten Advent einen Stern vom Baum abhängen, mitnehmen und versuchen, den Wunsch zu erfüllen. Unter dem Motto "Freude schenken, Herzenswärme und Verbundenheit in Wiesenttal" soll der "Wünschebaum" zur Weihnachtszeit Kinderaugen zum Strahlen bringen, Familien und alten Menschen eine Freude machen. "Deshalb wird dieses Jahr erstmals der Christbaum in der evangelischen Kirche St. Laurentius in Muggendorf vorher zum Wiesenttaler ,Wünschebaum", sagt die Seniorenbeauftragte Ingrid Hilfenhaus. red