Erst unter Drogen und dann fast drei Promille Diebe nehmen nicht nur Filterpumpe mit 1000 Euro Schaden verursacht: Unfallflucht

Einen 22-Jährigen kontrollierte die Neustadter Polizei am Donnerstag gegen 13.45 Uhr am Bahnhof. Da er augenscheinlich unter dem Einfluss von Drogen stand, durchsuchten ihn die Polizisten und fanden in seiner Hosentasche eine kleine Menge Marihuana. Nach der Sicherstellung des Rauschmittels und Feststellung der Identität konnte der junge Mann seinen Heimweg antreten. Gegen 18.20 Uhr wurden die Beamten dann zu einer Streitigkeit in einer Gaststätte am Moos gerufen. Dort trafen sie den 22-Jährigen erneut an. Allerdings war er jetzt alkoholisiert und mit einem Fahrrad vor Ort. Dem Mann wurde ein Platzverweis ausgesprochen und er wurde eindringlich belehrt, nicht mit seinem Fahrrad zu fahren. Als die Beamten ein paar Minuten nach dem Einsatz nochmals die Örtlichkeit überprüften, sahen sie, wie der 22-Jährige mit seinem Fahrrad fuhr. Als er den Streifenwagen erkannte, stieg er schnell von seinem Drahtesel ab. Einem Alkoholvortest mit fast drei Promille folgte für den Uneinsichtigen die obligatorische Blutentnahme. Sein Verhalten kommt den jungen Mann vermutlich teuer zu stehen, denn neben dem Platzverweis erwarten ihn Anzeigen wegen Drogenbesitzes und Trunkenheit im Verkehr. Aus einem Schrebergarten an der Luisenstraße entwendeten Unbekannte in der Zeit vom 22. Juni bis 1. Juli eine Filterpumpe mit Springbrunnenaufsatz. Daneben nahmen die Diebe auch einen Messing-Verteilerring und Gartenabfallsäcke mit. Der gesamte Entwendungsschaden wird auf circa 150 Euro geschätzt. Ein geparkter grauer Mazda 2 wurde auf der Parkfläche des Alexandrinenplatzes am Donnerstagvormittag von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Der Schaden in Form von Kratzern vom hinteren rechten Kotflügel bis zur Türe auf der Beifahrerseite wird mit circa 1000 Euro beziffert. Der Verursacher flüchtete nach dem missglückten Parkmanöver, ohne einen Hinweis zu hinterlassen. Die Polizei Neustadt sucht Zeugen. pol