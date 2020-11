"Lernen Sie, Ihr Essen zu genießen, denn Essen bedeutet nicht nur, dass man seinem Körper Nährstoffe zuführt. Vielmehr kann man sich damit in eine positive Stimmung versetzen.

Zum Genuss wird essen dann, wenn man sich Zeit lässt. Und man braucht auch kein schlechtes Gewissen zu haben. Und essen Sie niemals so nebenbei. Konzentrieren Sie sich darauf, dann wird es zum Genusserlebnis für Gaumen und Seele", empfiehlt Yvonne Müller.

Ihr Rezept für "Kürbis auf orientalische Art mit Joghurt-Dressing": Jetzt im Herbst ist Kürbis-Saison. Kürbis hat eine ganze Fülle von Nährstoffen, besonders viele A- und B-Vitamine, Kalium, Kupfer und Mangan. Und das Beste: Er hat nur 26 kcal pro 100 Gramm, macht aber richtig satt und ist die ideale Sättigungsbeilage. In Kombination mit den ganzen Nährstoffen ist der Kürbis das ideale Fitness-Food.

Die Zutaten

Zwei Esslöffel Olivenöl, eine große rote Zwiebel, ein großer Butternusskürbis, 30 Gramm Kürbiskerne, eineinhalb Teelöffel Schwarzkümmel, ein halber Teelöffel gemahlener Kreuzkümmel, ein halber Teelöffel gemahlenes Kurkuma, vier Kardamomkapseln, eine Zimtstange, eine Chilischote, ein Esslöffel Zucker, 200 Milliliter Gemüsebrühe, 150 Gramm Joghurt (gerne auch griechischer Joghurt), Salz, zwei Esslöffel frische Minze, ein Teelöffel Zitronensaft und etwas geriebene Zitronenschale .

So wird's gemacht

Den Backofen auf 220 Grad Celsius vorheizen. Die Gewürze im Mörser zerkleinern. Das Öl in einer großen Pfanne bei mittlerer Temperatur erhitzen und die in Streifen geschnittene Zwiebel darin anschwitzen, bis sie weich ist. Den Kürbis in Würfel schneiden und zugeben und bei starker Hitze unter gelegentlichem Rühren braten, bis das Ganze Farbe bekommt. Vom Herd nehmen, die Gewürze und die Kürbiskerne gründlich untermengen. Die Zutaten in einer ofenfesten Form verteilen. Mit der Brühe übergießen und 30 Minuten im Ofen backen, bis der Kürbis weich ist. Den Joghurt mit den Zutaten in einer kleinen Schüssel vermischen und mit Salz nach Geschmack würzen. An den Rand oder über den warmen Kürbis löffeln. Dazu passt Mineralwasser mit einem Zweig Rosmarin und einigen Scheiben von nicht behandelten Orangen. ml